المرضى والحوامل معفيون من الاستظهار بجواز التلقيح عند الدخول إلى المستشفيات

أعلن وزير الصحة علي مرابط اليوم الأربعاء 22 ديسمبر 2021، خلال مؤتمر صحفي لمنظمة الصحة العالمية حول مستجدات جائحة كوفيد-19 في إقليم الشرق المتوسط، إعفاء المرضى والنساء الحوامل من الاستظهار بجواز التلقيح الخاص بكوفيد-19 عند الدخول إلى المستشفيات والمصحات.

وبين الوزير بأن الغاية من فرض الاستظهار بجواز التلقيح الخاص بكوفيد-19، هي الحث على التلقيح وحماية المواطنين من الإصابة بالفيروس، مشيرا الى وجود بعض الاستثناءات في تطبيق هذا الإجراء.

يشار إلى أن تونس انطلقت اليوم رسميا في 22 ديسمبر الجاري، في تنفيذ المرسوم الرئاسي عدد 1 لسنة 2021 المؤرخ في 22 أكتوبر 2021، والقاضي بإجبارية الاستظهار بجواز التلقيح الخاص بفيروس كوفيد-19 في نسخته الورقية أو الرقمية في جميع الفضاءات العامة.

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