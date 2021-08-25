المركز الوطني البيداغوجي يعلن الترفيع في سعر الكتاب المدرسي

أعلن المركز الوطني البيداغوجي في بلاغ له اليوم الأربعاء، أنه تم الترفيع في أسعار بيع الكتب المدرسية للعموم هذه السنة بنسبة 8.34 بالمائة، مشيرا إلى أن توزيع الكتب المدرسية يتم بصفة عادية طبقا للأسعار الجديدة المعدلة وأنه نشر 217 عنوانا من الكتب المدرسية الموجهة للتلاميذ.

وأوضح البلاغ بأن الزيادة في أسعار الكتب المدرسية بنسبة 8.34 بالمائة التي تمت بموجب ضرورة تعديل الأسعار التي لم يتم الترفيع فيها منذ سنة 2008، ولتغطية تكاليف الإنتاج والتوزيع مبينا، تقر الترفيع بين 100 و500 مليم لكل عنوان مدرسي، ليرتفع أدنى سعر كتاب بعد التعديل إلى 1.4 دينار وأعلى سعر إلى 4.7 دينار.

ويتراوح سعر مجموعة الكتب بالنسبة المستويات التعليمية من 8.1 دينار للسنة الأولى ابتدائي (3عناوين)، و52 دينار للسنة الثالثة ثانوي شعبة العلوم التقنية (13عنوانا).

وأكد المركز في بلاغه، أن الكتب المدرسية ستكون متوفرة قبل انطلاق السنة الدراسية وأنه قام إلى حد اليوم بتوزيع 5 ملايين و150الف نسخة من الكتب المدرسية، من بين 8ملايين و220 ألف نسخة تسلمها من أصل 11 مليون و496 ألف نسخة المزمع طباعتها في إطار صفقة طباعة الكتب المدرسية أي بنسبة 71.5 بالمائة.

ولفت المركز إلى أنه يمتلك مخزونا من النسخ من العام الفارط ما يؤهله لاستيفاء الحاجيات من الكتب المدرسية لتأمين العودة المدرسية 2021/2022 المقدرة بحوالي 13.3مليون نسخة. وأكد، أنه سيعتمد الأسعار المعدلة في توزيع كل العناوين بما فيها المطبوعة من العام الماضي.

وأرجع المركز التأخير الحاصل في توزيع الكتب إلى تأخر ورود الورق المورد إلى المطابع المكلفة بإنجاز صفقة طباعة الكتب المدرسية لمدة تجاوزت الشهر.

كلمات البحث :الكتاب المدرسي;المركز الوطني البيداغوجي