المروج 2: القبض على شخص تعمد قنص القطط بالجهة

تمكنت الوحدات التابعة لمنطقة الأمن الوطني بجبل الجلود، بعد نصب كمين محكم، من إلقاء القبض على شخص تعمد قنص القطط بجهة المروج الثاني وحجز بندقية بالهواء المظغوط.

واعترف الموقوف بالتحري معه بقيامه بذلك مفيدا وأن ما أقدم عليه يعود لنقمته على القطط التي كانت تقتل طيور الحمام التي كان يُقدم على تربيتها.

وأذنت النيابة العمومية بمراجعتها بالاحتفاظ به واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنه.

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