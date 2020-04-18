المسؤولون الإيطاليون يُشيدون بكفاءة الفريق الطبي التونسي

أدى كاتب الدولة الجهوي للعلاقات الدولية برئاسة جهة لمبارديا « ألان ريزي » زيارة ميدانية يوم الجمعة 17 أفريل 2020، إلى المجمع الاستشفائي بمدينة بريشيا بلمبارديا أيْن يباشر الفريق الطبي العسكري التونسي الذي تم إيفاده إلى إيطاليا بإذن من سيادة رئيس الجمهورية لمعاضدة مجهودات الأطباء الإيطاليين في مقاومة تفشي فيروس كورونا في هذا البلد.

ومكنت هذه الزيارة من الاطلاع على سير وظروف عمل الفريق الطبي التونسي بهذا المستشفى وذلك بحضور القنصل العام لتونس بميلانو وعدد من المسؤولين الإيطاليين وممثلين عن وسائل الإعلام الإيطالية.

وجدّد كاتب الدولة الجهوي خلال هذه الزيارة شكر السلطات الإيطالية ورئاسة جهة لمبارديا للشعب التونسي ولرئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد على هذه المبادرة النبيلة والتي تعكس عمق علاقات الجوار والتعاون بين البلدين والشعبين الصديقين.

كما عبّر المدير العام للمجمع الاستشفائي ببريشيا « ماركو تريفالي » عن تقديره الكبير لهذه الحركة الانسانية، مشيدا بالمستوى العالي للكفاءات الطبية التونسية وما يقدمونه من دعم لجهود الإطار الطبي بالمستشفى في مقاومة وباء كورونا.

ويمثل المجمع الاستشفائي ببريشيا ثاني أكبر مؤسسة استشفائية عمومية بإيطاليا وأحد أكثر المستشفيات التي تستقبل مرضى كوفيد 19 بطاقة إستيعاب تتخطى 1000 سرير.

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