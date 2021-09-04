المساحات التجارية الكبرى تُقرر بيع مجموعة من اللوازم المدرسية دون هامش ربح

أفاد رئيس الغرفة النقابية الوطنية للمساحات التجارية الكبرى الهادي بكور خلال لقائه رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء السبت، بأنه تقرّر بيع مجموعة كبيرة من اللوازم المدرسية للعموم بالمساحات التجارية الكبرى بسعر التكلفة وبدون هامش ربح، وذلك خلال الفترة الممتدة من 5 إلى 26 سبتمبر 2021، وذلك تفاعلا مع دعوة رئيس الدولة للتخفيض في الأسعار للحفاظ على المقدرة الشرائية للمواطنين في هذه الظروف الاستثنائية التي تعيشها بلادنا لا سيّما بمناسبة قرب العودة المدرسية.

وشدّد رئيس الجمهورية خلال اللقاء، على حرصه على توفير المناخ الملائم للأعمال والاستثمار في تونس، ومواصلة توفير الدعم اللازم للمؤسسة التونسية لا سيّما عبر محاربة كل مظاهر الفساد، وتسهيل الإجراءات وتذليل الصعوبات، والضغط على التكاليف لتحسين القدرة التنافسية للصادرات التونسية لاقتحام أسواق خارجية جديدة.

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