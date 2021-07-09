المستشفى الميداني القطري سيتم تركيزه بولاية بن عروس

أعلن الكاتب العام للحكومة وليد الذهبي خلال تسلمه رفقة سفير قطر بتونس سعد ناصر الحميدي، بالقاعدة العسكرية بالعوينة اليوم الجمعة، مساعدات طبية مكوّنة من مستشفًى ميداني يضم مائتي سرير مجهـّز بجميع المستلزمات الطبية، بالإضافة إلى مائة جهاز تنفس اصطناعي، أنه سيتم تركيز هذا المستشفى الميداني بولاية بن عروس في أسرع الآجال بما من شأنه أن يساهم في تحسين الوضع الوبائي وتوفير الإحاطة لمرضى كوفيد-19 بالجهة.

ونوّه الكاتب العام للحكومة بأهمية هذه المساعدة من دولة قطر، متوجها بالشكر لأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني وللحكومة القطرية على دعمها لتونس في هذا الظرف الاستثنائي الصعب الذي تمر به، مضيفا أن هذا الدعم يعدّ دليلا آخر على تميز العلاقات التونسية القطرية في مختلف المجالات.

من جانبه، أشاد السفير القطري بتونس سعد ناصر الحميدي بالحرص المشترك على مزيد دعم وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين خاصة في هذا الظرف الوبائي الذي تمر به تونس، مشيرا إلى حرص وتوجيهات سمو أمير دولة قطر على تقديم المساعدة الصحية واللوجستية لتونس من خلال المستشفى الميداني وعدد من التجهيزات والمعدات الطبية التي ستعزز الإمكانيات والجهود المبذولة لمجابهة فيروس كورونا راجيا للشعب التونسي كل الخير والصحة والسلامة.

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