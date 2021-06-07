المسعدي: الانتشار السريع لكورونا يُمكن أن يتسبب في ظهور سلالة تونسية أكثر خطورة

أكد عضو اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا أمان الله المسعدي في تصريح لموزاييك أف أم اليوم الاثنين، أنه بالنظر إلى أرقام الإصابات التي بدأت تتصاعد يوما بعد يوم بعد تسجيل استقرار نسبي، فإنه يُمكننا القول بأن تونس بصدد الدخول اليوم في الموجة الرابعة لفيروس كورونا المستجد.

وقال المسعدي إن هناك تخوفات من هذه الموجة لأنها ستأتي على مستوى عالي لأن الضغط على المؤسسات الصحية كبير ما من شأنه أن يخلق انعدام التوازن بين المنظومة العلاجية وحاجيات المرضى.

واعتبر الدكتور أن الانتشار السريع لكورونا من شأنه أن يتسبب في ظهور سلالة تونسية خطيرة، مشيرا إلى أنه في حال انتشار الوباء بصفة كبيرة يُمكن للسلالة في حد ذاتها أثناء التنقل أن تُغير في بعض صفاتها ما يُمكن أن يجعل منها سلالة أكثر خطورة وهو ما أدى في العالم لظهور السلالة الجنوب الإفريقية والسلالة البرازيلية.

ودعا المسعدي إلى تطبيق الإجراءات الوقائية والمُعلن عنها من طرف اللجنة الوطنية لمجابهة كورونا بصفة حاسمة، مشددا على ضرورة تكثيف عملية التسجيل للتلقيح خاصة في الجهات الموبوءة .

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