المسعدي: اتجاه جماعي صلب اللجنة العلمية على اللجوء إلى الجرعة الثالثة من التلقيح

أكد عضو اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا والأستاذ في طب الانعاش الدكتور أمان الله المسعدي في تصريح لإذاعة موزاييك أف أم صباح اليوم الأربعاء، أنّ هناك اتجاه جماعي صلب اللجنة على اللجوء إلى الجرعة الثالثة، مبرزا بأن الأرضية العلمية التي تسمح باللجوء إلى الجرعة الثالثة أصبحت موجودة في إطار التعامل الديناميكي مع تطور الوباء .

وأوضح المسعدي بأن ما ينقص اليوم هو وضع الأولويات بالنسبة لمن سيهمه التلقيح بالجرعة وتوقيت الانطلاق في ذلك وهو ما ستتم دراسته خلال الاجتماع المقبل للجنة يوم الجمعة القادم.

وبين المسعدي بأن فئتين تهمهم الجرعة الثالثة وهم المسنون ومنظوري الصحة، موضحا بأن الفارق الزمني بين الجرعة الثانية والثالثة هو ستة أشهر بالنسبة لمختلف أنواع التلاقيح .

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