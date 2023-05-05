المشاريع والإصلاحات في تونس أبرز محاور لقاء بودن بفريد بلحاج

استقبلت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان، بقصر الحكومة بالقصبة، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فريد بلحاج، والوفد المرافق له، بحضور وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد.

وتم خلال هذا اللقاء التركيز على الأولويات الوطنية في السياق الحالي ، سواء بالنسبة للمشاريع أو للإصلاحات ، مع التذكير بالأهمية التي توليها الحكومة لمسألة المياه ، والحماية الاجتماعية للفئات الهشة ، والانتقال الطاقي (مشروع الربط الكهربائي بين تونس وايطاليا « ELMED ») ومركز الطاقة المتميز في تطاوين.

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