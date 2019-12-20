المشاورات بشأن الحكومة المقبلة وتركيبتها شارفت على الانتهاء

أكد « قيس العرقوبي » المكلف بالإعلام لدى رئيس الحكومة المكلف « الحبيب الجملي » في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء اليوم الجمعة، أن المشاورات بشأن الحكومة المقبلة وتركيبتها « شارفت على الانتهاء » ، معتبرا أن ملامح هذه التشكيلة ستتضح يوم غد السبت أو يوم الأحد.

ورجح العرقوبي الإعلان عن التركيبة خلال الأيام القليلة القادمة ، في وقت أكد فيه امين عام المركزية النقابية، نور الدين الطبوبي، على « ضرورة التسريع بتشكيلها ».

وأكد العرقوبي كذلك أن الجملي، والذي كلف بتشكيل الحكومة يوم 15 نوفمبر الماضي، متعهّد بالكشف عن قائمة وزراء حكومته خلال 10 أيام كأقصى حد من تاريخ التمديد الذي منح له من قبل رئيس الجمهورية.

كلمات البحث :الحكومة;مشاورات