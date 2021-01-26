المشيشي: لن أتوانى عن اتخاذ الإجراءات المناسبة إذا ثبت يقينا ما يمسّ بنزاهة أي كان

تعهد رئيس الحكومة هشام المشيشي في رده على تدخلات نواب مجلس الشعب مساء اليوم الثلاثاء، بأنه لن يتوانى لاتخاذ الإجراءات المناسبة إذا ثبت يقينا ما يمسّ بنزاهة أي كان، مؤكدا ثقته في مؤسسات الدولة وفي قضاءها ويُوكل إليه الأمر .

واعتبر المشيشي أن الحكومة لها ما يكفي من الكفاءة لتنجح، مشيرا إلى أنه للدولة مؤسسات تحميها وتُديرها وتستشرها في مجالات اختصاصاتها .

وأكد المشيشي أن الاحتجاجات الشرعية هي حقّ لن تقبل الحكومة في العودة فيه، مشيرا إلى أنه لا يخلط بين الاحتجاجات الشرعية وأعمال الشغب وإنه حريص على حماية الأرواح والمؤسسات والممتلكات العامة والخاصة.

وقال المشيشي: « لا وقت لدينا للشعبوية ولا رغبة لي فيها » .

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