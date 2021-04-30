المشيشي: أطراف مؤسساتية انخرطت في ضرب الدولة وسنتصدى لذلك

أكد رئيس الحكومة هشام المشيشي في تصريح صحفي أدلى به بعد ظهر اليوم الجمعة، بقصر الحكومة بالقصبة لدى إشرافه على إمضاء اتفاق للعمل المشترك مع اتحاد الفلاحة، أن تونس تعيش وضعا اقتصاديا صعبا وتداعيات ظرفية صحية استثنائية أصعب.

وأبرز المشيشي بأن ما يزيد من تعقيد هذا المشهد هو حرص عديد الأطراف ليس على إفشال مسار العمل الحكومي فحسب وإنما على إفشال الدولة أصلا، مشيرا إلى أن مساعي مؤسساتية انخرطت في ضرب الدولة .

وأضاف المشيشي: « سنتصدى لهذا التمشي وعازمون على ألا تضيع بلادنا وحريصون على العمل المشترك بين مختلف مكوناتها حتى تخرج البلاد من هذه الأزمة. »

كلمات البحث :أطراف مؤسساتية;الدولة;المشيشي