المشيشي: أيادينا ممدودة للجميع ومنفتحون على النقد والنصح

أكد رئيس الحكومة الجديدة هشام المشيشي خلال جلسة تسلم السلطة بقصر قرطاج اليوم الخميس، أن المناخ الصعب الذي نشأت فيه الحكومة لن يُثنيها عن بذل كل الجهود من أجل إيقاف النزيف الاقتصادي ومساعدة تونس على النهوض واسترداد أنفاسها المنهكة .

وشدد المشيشي على أن الحكومة ستكون منفتحة على النقد والنصح وأياديها ممدودة لكل من يرى نفسه قادرا على المساهمة في النهوض بالبلاد .

كما قال المشيشي إن الحكومة تعول على التعاون والتنسيق الجدي والبناء مع رئاسة الجمهورية ومجلس نواب الشعب وكل القوى الحية من أحزاب ومنظمات .

وأعرب هشام المشيشي عن عزم الحكومة الجديدة مواصلة العمل على تكثيف الجهود في مكافحة الإرهاب ومحاربة كافة أشكال الجريمة والمظاهر المخلة بالنظام العام والمثابرة على مزيد دعم الإمكانيات البشرية والمادية للمؤسستين الأمنية والعسكرية .

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