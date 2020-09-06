المشيشي: الإرهابيون أخطأوا العنوان لأن أسود الأمن تنتظرهم

تحوٌل رئيس الحكومة هشام المشيشي اليوم الأحد، إلى ولاية سوسة، حيث تفقد مسرح العملية الإرهابية التي جدت صباح اليوم الأحد 06 سبتمبر 2020 في مفترق أكودة القنطاوي، مرفوقا بوزير الداخلية توفيق شرف الدين ووالية سوسة رجاء الطرابلسي وعدد من القيادات الأمنية ونواب من الجهة.

و أكد رئيس الحكومة في تصريح اعلامي أن المجموعات الإرهابية تعيش في وضع تخبط ولذلك تحاول توجيه رسائل بأنها موجودة.

وتوعد هشام المشيشي بالقضاء على الإرهابيين في القريب العاجل، واصفا اياهم بالجراثيم ، مشددا بأن الحكومة لن تدخر جهدا من أجل دحر الإرهاب، وان الإرهابيين أخطأوا العنوان لأن أسود الأمن التونسي تنتظرهم والدليل أنه تم القضاء عليهم خلال دقائق من حدوث العملية.

ودعا رئيس الحكومة كل التونسيين إلى عدم الخوف، مشددا في ذات السياق على أن الارهابيين هم من يجب أن يخافوا لأنه سيتم القضاء عليهم، وسرعة الرد على هذه العملية هي رسالة مضمونة الوصول.

كما تنقل رئيس الحكومة هشام المشيشي الى المستشفى الجامعي بسهلول للاطمئنان على الحالة الصحية لوكيل الحرس الوطني رامي لمام الذي اصيب خلال العملية الارهابية و أسدى تعليماته بضرورة العناية به وتوفير افضل ظروف الرعاية الصحية له حتى يتجاوز مرحلة الخطر.

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