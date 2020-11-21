المشيشي: الانطلاق في تركيز فرق عمل بالجهات لدفع المشاريع وتذليل معوقات إنجازها

أعلن رئيس الحكومة هشام المشيشي خلال ندوة الولاة صباح اليوم السبت، أن الحكومة قررت اعتماد فلسفة تنموية جديدة تقوم على حوكمة جديدة تستثمر في الذكاء الجماعي وتراهن على قدرات أبناء وبنات هذا الشعب ومقدرات البلاد، مبينا أنها ملك لكل التونسيين وللأجيال القادمة .

وأكد المشيشي أنه تم الانطلاق فعليا في تركيز فرق عمل تساهم فيها كل الوزارات وتكون فيها تمثيلية فعلية للجهات بطريقة تشاركية تضمن حسن الإعداد وفاعلية الانجاز.

وأكد رئيس الحكومة أن هذه الفرق ستعمل على دفع المشاريع بالجهات وتذليل معوقات إنجازها ورفع التعطيلات التي حالت دون تقدمها أو إنجازها عبر الشراكة مع مختلف الاطراف على المستوى الجهوي والعمل على ارساء التصورات التنموية وإعداد القرارات والمشاريع النابعة من الواقع الاقتصادي والاجتماعي بالجهة في إطار التكامل والاندماج مع بقية الجهات تكريسا لمبدأ التنمية المتضامنة والتمييز الإيجابي في إطار مشروع وطني شامل.

كما أبرز رئيس الحكومة الحرص على إيجاد الحلول لمختلف الإشكاليات التنموية العالقة منذ سنوات مشيرا إلى أن الحكومة « هي حكومة حلول لا تقف عند المشاكل، وهي حكومة انجاز ولا تعتبر الفشل خيارا بل تعمل بمنطق الشراكة لا بمنطق الحاكم والمحكوم لأننا نؤمن أننا شركاء في الوطن، شركاء من أجل بناءه وازدهاره وشركاء أيضا في أزماته ».

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