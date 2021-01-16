المشيشي: التخلي عن الوزارة المكلفة بالهيئات الدستورية وضم مصالحها لرئاسة الحكومة

أعلن رئيس الحكومة هشام المشيشي في ندوة صحفية عقدها بقصر الحكومة بالقصبة مساء اليوم السبت، أنه تقرر التخلي عن خطة كاتب دولة للمالية والتخلي عن الوزارة المكلفة بالهيئات الدستورية والعلاقة مع المجتمع المدني وضم المصالح التابعة لها إلى رئاسة الحكومة .

كما أعلن المشيشي عن تحوير وزاري شمل 11 وزارة.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن هذا التحوير ينبع من رغبة صادقة تجمع هذا الفريق الحكومي للفعل والانجاز والالتزام بالدستور الذي جاءت به ثورة الحرية والكرامة التي أحيينا ذكراها منذ يومين.

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