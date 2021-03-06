المشيشي: التلاقيح ستصل تونس أول الاسبوع القادم

أعلن رئيس الحكومة هشام المشيشي خلال إحياء الذكرى الأولى لإستشهاد الرائد » توفيق الميساوي » اليوم السبت، بأن التلاقيح ضد فيروس كورونا ستصل تونس أول الأسبوع القادم وذلك في اطار الاستراتيجية الوطنية للتلقيح .

وكان مدير معهد باستور الهاشمي الوزير قد كشف في نقطة إعلامية يوم أمس الجمعة، أن التلاقيح ستكون على النحو التالي:

- 93600 ألف جرعة من نوع « فايزر » في إطار مبادرة كوفاكس

-حوالي 500 ألف من نوع « استرازينيكا » كدفعة أولى مجانا، وسيصل العدد في إطار مبادرة كوفاكس إلى 4.5 مليون تلقيح.

- 30 ألف جرعة من تلقيح « سبوتنيك »

-هبة صينيّة تقدّر بـ 300 ألف جرعة.

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