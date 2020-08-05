المشيشي: الحكومة المقبلة يجب ألاّ تتأثر بالتجاذبات السياسية

أكد رئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي في تصريح صحفي له اليوم الأربعاء، أن الحكومة المقبلة يجب ألاّ تتأثر بالتجاذبات السياسية، لتكون وعاءً للأطروحات الايجابية لمختلف المكونات السياسية التي تجد فيها البعض من أفكارها.

وبين المشيشي بأن هيكلة الحكومة ستكون المحدد لها تحقيق الأهداف، مشيرا إلى أن الحكومة الجديدة ستعمل على إيقاف النزيف على مستوى المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية وإعادة التوازنات المالية والاقتصادية الكبرى للبلاد وستكون حكومة إنجاز اقتصادي واجتماعي.

وقال المشيشي إن الخلافات السياسية مازالت موجودة وهي خلافات عميقة ، مشيرا إلى أنه سيُحاول إيجاد التوليفة الحكومية التي ستكون فيها فائدة للمواطن التونسي.

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