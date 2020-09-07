المشيشي: الحكومة ستدفع إلى تفعيل مبادرة الرئيس للإحاطة بعائلات شهداء الأمنيين

أكد رئيس الحكومة هشام المشيشي خلال تحوّله إلى منزل الفقيد الوكيل سامي مرابط لتقديم واجب العزاء لعائلته اليوم الإثنين 07 سبتمبر 2020، إن المكنين التي زفّت شهداء المعركة الوطنية، تزف اليوم شهيد تونس، مشددا أن أبناء تونس من أمنيين وعسكريين سيظلون سدّا منيعا أمام الارهاب .

كما أكد المشيشي أن هذه العملية هي دلالة واضحة على تخبط المجموعات الإرهابية التي أخطأت العنوان هذه المرة والتي لم ولن يكون لها مكانا في تونس لأنها ستصطدم بأسود من طينة سامي المرابط ورامي الامام.

وذكّر رئيس الحكومة بالنجاحات المتتالية التي حققتها المؤسسة الأمنية مشددا على ضرورة تواصل هذه الجهود بنفس الوتيرة مع ضرورة رفع درجات اليقظة أمام هذه الآفة.

كما شدّد هشام المشيشي على أن الدولة لن تتوانى لحظة في الاحاطة بعائلات شهداء وجرحى العائلة الأمنية للحصول على مستحقاتها، معبّرا عن مساندته لمبادرة رئيس الجمهورية في الاحاطة بعائلات الأمنيين قائلا إن الحكومة ستدفع إلى تفعيل مبادرة الرئيس حتى يتحصل شهداء العائلة الأمنية وذويهم على حقوقهم بالكامل.

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