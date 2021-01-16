المشيشي: الحكومة عازمة على توفير اللقاح بداية من فيفري القادم

أكد رئيس الحكومة هشام مشيشي مساء اليوم السبت 16 جانفي 2021 بقصر الحكومة بالقصبة، أن الحكومة عازمة على توفير اللقاح ضدّ فيروس كورونا بداية من شهر فيفري القادم، مشددا على أن هذا اللقاح سيكون مجانيا وأنه تم وضع خطة محكمة لتوزيعه وإيصاله إلى الفئات ذات الأولوية.

ودعا المشيشي التونسيين فيها إلى ضرورة احترام الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة والتي تهدف أساسا إلى كسر حلقات العدوى، والتسريع في العودة إلى حياتنا العادية والتقليص من تأثيرات فيروس كورونا على صحتنا وحرياتنا واقتصادنا.

كما أعلن رئيس الحكومة خلال الندوة عن تحوير وزاري شمل 11 وزارة، اعتبر أنه ينبع من رغبة صادقة تجمع هذا الفريق الحكومي للفعل والانجاز والالتزام بالدستور الذي جاءت به ثورة الحرية والكرامة التي أحيينا ذكراها منذ يومين.

وأبرز رئيس الحكومة أن الهدف من هذا التحوير هو الترفيع في النجاعة ومزيد احكام تطبيق سياسة الحكومة وتنفيذ خططها مضيفا أن هذا التحوير يأتي بعد عملية تقييم للعمل الحكومي ومستوى التنسيق داخله.

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