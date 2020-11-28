المشيشي: الدولة لم ولن تخضع لا للإبتزاز ولا للمحاولات البائسة لليّ الذراع

أكد رئيس الحكومة هشام المشيشي خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم السبت، بالبرلمان للنظر في مشروع ميزانية الدولة ومشروع الميزان الإقتصادي ومشروع قانون المالية لسنة 2021، أن الدولة لم ولن تخضع لا للإبتزاز ولا للمحاولات البائسة لليّ الذراع، مشددا على أنه لا يقبل إلاّ بالتشارك والحوار ويُواجه العنف بقوة القانون.

واعتبر المشيشي أن الدولة مطالبة اليوم وأكثر من أيّ وقت مضى أن ترفع كل العوائق الإدارية والبيروقراطية، وأن تحيّن مقاربتها التنمويّة بإضفاء المزيد من روح التشاركية الفعليّة.

وقال رئيس الحكومة إنّه يعمل على بناء الثقة بالحوار والتشاور المتواصلين ويسعى إلى تطوير العلاقة وتدعيم الارتباط بين الحكومة وشركائها السياسيين.

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