المشيشي: الفوضى مرفوضة وسنواجهها بقوة القانون

أعرب رئيس الحكومة هشام المشيشي في كلمة توجه بها للشعب التونسي مساء اليوم الثلاثاء، عن تفهمه للمطالب الاقتصادية والاجتماعية للغضب والاحباط الذي يشعر به الشباب المحتج في مختلف الجهات، ومشددا في الآن ذاته على أن حق الاحتجاج لا ينبغي أن يتحول إلى حق للسرقة والخلع والنهب وتهشيم الممتلكات العامة والخاصة .

وأكد رئيس الحكومة أنه سيتم تطبيق القانون على مرتكبي عمليات النهب والسلب والاعتداء على الأملاك العامة والخاصة .

وقال المشيشي « نعمل كي تكون الدولة مرافقا للشباب في تحقيق طموحاته وأحلامه.. واجبنا تجاه استحقاقاتكم من أولوياتنا بعيدا عن الشعارات والمزايدات » .

وأعلن رئيس الحكومة أنه سيعمل في الأيام القليلة القادمة على وضع إطار مبتكر لتمكين الشباب من إيصال صوتهم واقتراحاتهم وتصوراتهم.

وشدد المشيشي على أن الهاجس التنموي خط ناظم لعمل الحكومة.

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