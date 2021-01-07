المشيشي: القضاء المستقل سيكون الفيصل في قضية نبيل القروي

استقبل رئيس الحكومة هشام مشيشي اليوم الخميس 07 جانفي 2021، بقصر الحكومة بالقصبة، وفدا عن حزب قلب تونس.

وقدّم رئيس الحكومة هشام مشيشي في بداية اللقاء، التعازي للحضور في وفاة مبروك الخشناوي الذي وافته المنية صباح اليوم، مؤكدا أن الدولة لن تدخر أي مجهود في سبيل مقاومة فيروس كورونا والمحافظة على صحة كل التونسيين التي تبقى أهم أولويات الحكومة.

وتناول اللقاء الوضع العام في البلاد، كما تم التطرق إلى إيقاف رئيس حزب قلب تونس، حيث أكّد رئيس الحكومة في هذا المجال على أنّ القضاء المستقل سيكون الفيصل في هذه القضية، وأعرب عن ثقته في مواصلة نواب كتلة حزب قلب تونس القيام بدورها البرلماني والمحافظة على تماسكها.

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