إمضاء بيان مشترك بين الحكومة واتّحاد الشغل للانطلاق في إصلاح المؤسسات العمومية

أكد رئيس الحكومة هشام المشيشي في نقطة صحفية اليوم الأربعاء، خلال إمضاء البيان المشترك بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشعل حول دراسة وضعية المؤسسات العمومية، أن المؤسسات العمومية كنز موجود في الاقتصاد التونسي يجب المحافظ عليه ودعمه .

إمضاء اتفاق بين الحكومة واتّحاد الشغل

وقال المشيشي إنه لا نية للحكومة في التفويت في المؤسسات العمومية بل ستعمل على تثمين دورها.

كما أكد المشيشي أنه تم التوافق مع اتحاد الشغل حول الخوض في الاصطلاح الاقتصادي والاجتماعي في مسار تشاركي .

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