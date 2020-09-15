المشيشي: المدرسة هي ملتقى المجهود الوطني ككل من دولة ومجتمع مدني وأولياء

أكد رئيس الحكومة هشام المشيشي في تصريح له على هامش افتتاحه السنة الدراسية 2020-2021 بأكودة من ولاية سوسة اليوم الثلاثاء 15 سبتمبر 2020، أن المدرسة هي ملتقى المجهود الوطني ككل من دولة ومجتمع مدني وأولياء.

وشدد المشيشي على أن المدرسة هي رمز للحياة، رغم الصعوبات التي تمر بها البلاد سواء الاقتصادية أو مجابهة فيروس كورونا أو الظاهرة الإرهابية .

وتحدث هشام مشيشي عن الاجراءات العاجلة التي تم انخاذها أمس على اثر الزيارات التي أداها لعدد من المؤسسات التربوية، معتبرا ان الغاية منها هي توفير المرافق الأساسية للتلاميذ قبل الحديث عن وسائل الوقاية، منوٌها في هذا السياق بهبة المنظمات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني التي عبرت عن استعدادها اللامشروط لدعم هذا المجهود الوطني لاعادة الاشعاع للمدرسة العمومية.

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