المشيشي بعد نيل وزرائه الثقة: علاقتي برئيس الحمهورية طيبة

أكد رئيس الحكومة هشام المشيشي في كلمة له بعد نيل ثقة وزراءه بمجلس نواب الشعب مساء الثلاثاء، أن علاقته برئيس الجمهورية قيس سعيد طيبة ومؤسساتية، مشددا على أنه لا يتحرك إلا في كنف الأطر التي حددها الدستور والآليات الدستورية.

وقال المشيشي إن تونس تعيش عرسا ديمقراطية أثبت أن مؤسسات البلاد واقفة وأن الديمقراطية حية، مبينا أن تونس أثبتت أن لديها نخبة سياسية قادرة على إدارة العملية الديمقراطية، على حد تعبيره.

وقال رئيس الحكومة إنه استمع في مجلس نواب الشعب، إلى مجموعة من الشباب الغاضب، مشيرا إلى أنه سيبذل مجهودًا من اجل استرجاع ثقة الشباب.

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