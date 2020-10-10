المشيشي: توفير تحاليل سريعة وبأسعار معقولة الأسبوع القادم

أعلن رئيس الحكومة هشام المشيشي في كلمة ألقاها خلال تحوله إلى ثكنة الحرس الوطني بالعوينة، للإطلاع على سير العمل بقاعة العمليات الخاصة بالهيئة الوطنية لمجابهة الكورونا اليوم السبت، أنه سيتم الاسبوع القادم توفير تحاليل سريعة وبأسعار معقولة لا تثقل كاهل المواطن.

كما أعلن المشيشي فتح تحقيق في شأن المخابر التي ترٌفع في أسعار التحاليل.

وقال المشيشي إنه تم ربط قاعة عمليات الهيئة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا بصفة مباشرة ومتواصلة على مدار الأسبوع بالولاة عبر كامل تراب الجمهورية.

وبخصوص تواصل الدروس، أكد رئيس الحكومة أنه حسب الخبراء النفسيين و المختصين فإن تواصل الدروس فيه محافظة على التوازن النفسي للتلاميذ كما أنه لا يمكن التعامل مع جائحة ستمتد لأشهر بقرارات ظرفية، على حد تقديره.

وأشار المشيشي إلى أن هناك نقص على مستوى وسائل الحماية في المدارس والمعاهد، وقد تم الرفع من في الاعتمادات المالية للادارات الجهوية لتجاوز هذا النقص.

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