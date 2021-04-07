المشيشي: ثقوا بأننا ملتزمون باعتبار الصحة كعنصر أساسي لجميع السياسات التنموية

دعا رئيس الحكومة هشام المشيشي خلال إشرافه على حفل المصادقة على السياسة الوطنية للصحة 2030 اليوم الأربعاء، إلى الثقة بأن الحكومة ملتزمة بوجوب اعتبار الصحة كعنصر أساسي لجميع السياسات التنموية.

وعبر المشيشي عن أمله بأن يُفضي المشروع إلى تكريس الحق الدستوري المشروع في الصحة، مؤكدا حاجة تونس أكثر من أي وقت مضى لكل قواها الحية لتنجح في تحولاتها .

وأضاف المشيشي بأن « ضمان الحق في الصحة رهان مطروح على ضمائرنا جميعا ولا نستطيع كسبه إلا إذا تكاثفت الجهود وطورنا المنهج الصحي والاعداد والانجاز والمتابعة في هذا الظرف الدقيق » .

وبين رئيس الحكومة بأن السياسة الوطنية للصحة تونس 2030 تضمنت العديد من المحاور على غرار التمويل والحوكمة والشراكة بين القطاع العام والخاص إضافة إلى التكوين وضرورة تقريب الخدمات والتغطية الصحية الشاملة .

كلمات البحث :السياسات التنموية;الصحة;المشيشي