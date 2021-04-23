المشيشي: سيتم انتداب مجموعة جديدة من الإطارات شبه الطبية في الأيام القادمة

أكد رئيس الحكومة هشام المشيشي في تصريح إعلامي أدلى به عقب الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا اليوم الجمعة، أن الوضعية الصحية الحالية تعتبر صعبة خاصة مع تواصل انتشار الوباء وهو ما يستوجب من الجميع الالتزام باجراءات التوقي والتباعد وخاصة الالتزام بالإجراءات التي تقرها الهيئة الوطنية لمجابهة انتشار فيروس كورونا بناء على المعطيات العلمية التي توفرها اللجنة العلمية.

وجدد رئيس الحكومة تأكيده أن الحجر الصحي لا يعتبر الحل الأمثل للتعاطي مع الوضعية الصحية الحالية سواء من الجانب العلمي أو الاقتصادي مضيفا أن الإجراءات التي تم وضعها تضاهي إجراءات الحجر الصحي الموجه مثل منع جولان السيارات وحضر الجولان بهدف التقليص من التجمعات، هذا إلى جانب العمل على الترفيع في نسق التلقيح واستجلاب الجرعات والالتزام باجراءت الوقاية.

وحول توفير اسرة الإنعاش والأكسجين، أفاد هشام مشيشي أن الحكومة قامت بمجهودات استثنائية لتوفير التجهيزات الضرورية وأسرة الإنعاش اللازمة في كل الجهات مستدركا أن المشكل يبقى في عدم توفر الموارد البشرية الصحية المختصة الضرورية، وأضاف أنه سيتم انتداب مجموعة جديدة من الإطارات شبه الطبية في الأيام القادمة، مؤكدا أن بلادنا في حرب ضد فيروس كورونا وأن كل الوسائل مشروعة في هذه الحرب.

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