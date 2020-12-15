المشيشي سيُواصل تأدية مهامه مكتبيا مع الإشراف على الإجتماعات عن بعد

كشف مصدر مأذون لدى رئاسة الحكومة في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء مساء اليوم الثلاثاء، أن رئيس الحكومة، هشام المشيشي والوفد المرافق له خضع في زيارته الرسمية إلى فرنسا، لفحوصات الكشف عن فيروس كورونا وذلك فور وصولهم عشية اليوم الثلاثاء إلى مطار تونس قرطاج.

وسيواصل رئيس الحكومة تأدية مهامه مكتبيا (من مكتبه)، مع تأمين الإشراف على الإجتماعات عن بعد.

وكان المشيشي ألغى زيارته إلى إيطاليا التي كانت مبرمجة اليوم الثلاثاء، بسبب إصابة وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، علي الكعلي، بفيروس كورونا والذي كان في الوفد المرافق لرئيس الحكومة خلال زيارته الى فرنسا.

ويضمّ الوفد الرسمي الذي رافق رئيس الحكومة في هذه الزيارة الرسمية، عددا من الوزراء وأعضاء من المكتب التنفيذي لمنظمة الأعراف وبعض الصحفيين.

كلمات البحث :إجتماعات;إشراف;المشيشي