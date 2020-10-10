المشيشي: عقوبات مالية ضدّ كلّ من لا يرتدي الكمامة بداية من الأسبوع القادم

تحول رئيس الحكومة هشام مشيشي صباح اليوم السبت، إلى ثكنة الحرس الوطني بالعوينة، للإطلاع على سير العمل بقاعة العمليات الخاصة بالهيئة الوطنية لمجابهة الكورونا وتابع آخر تداعيات تطور الوضع الوبائي على الصعيدين الوطني والجهوي.

كما اطلع رئيس الحكومة على جملة الإجراءات المتخذة للتوقي من الجائحة خلال هذه المرحلة وتابع من خلال البيانات والمعطيات المحينة نسق تطور الوباء والقرارات المتخذة على المستوى الجهوي، بحضور عدد من أعضاء الهيئة وولاة الجمهورية عبر تقنية التواصل عن بعد.

وفي كلمة بالمناسبة، شدد رئيس الحكومة على أهمية الترفيع من جاهزية قاعة عمليات الهيئة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا مع الحرص على المتابعة الدقيقة لتطور الوضع الوبائي على المستويين الوطني والجهوي بالتنسيق مع ولاة الجمهورية في هذا المجال.

وأذن رئيس الحكومة بربط قاعة عمليات الهيئة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا بصفة مباشرة ومتواصلة على مدار الأسبوع بالولاة عبر كامل تراب الجمهورية بما يسهل إعداد التصورات وحسن إدارة الأزمة وإتخاذ القرارات الحينية اللازمة لمجابهة تداعيات تطور الوضع الوبائي بناء على مقترحات اللجنة العلمية في الغرض.

كما أكد رئيس الحكومة على الدور المحوري للوالي في جهته من خلال تمتعه بسلطة قرار التدخل الفوري سواء عبر اتخاذ مزيد من الإجراءات الهادفة إلى التقليص من سرعة انتشار الوباء أو عبر السهر على تنفيذ توصيات الهيئة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا أو الإجراءات المعلنة على الصعيد الجهوي والمتعلقة خاصة بتطبيق حظر التجول وتنفيذ التوصيات ذات العلاقة بارتداء الكمامات والتباعد الجسدي والتعقيم والوقاية واليقظة والحذر على مختلف الأصعدة.

وأعلن رئيس الحكومة عن فرض عقوبات مالية بداية من الأسبوع القادم، وإنفاذ القانون على كل مخالفات عدم ارتداء الكمامات مع الحرص على تفعيل الإجراءات المعلنة في هذا المجال، مشددا على أهمية تفهم المواطن ووعيه واعتماد وسائل التوقي المتاحة بما من شأنه أن يساهم في الحد من انتشار الوباء ويقلص من النسق التصاعدي للجائحة خاصة خلال هذه الفترة.

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