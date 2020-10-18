المشيشي: علاقتي برئيس الدولة طيبة جدا ويحكمها الدستور

أكد رئيس الحكومة هشام المشيشي في حوار له على القناة الوطنية الأولى بُثّ مساء اليوم الأحد، أن علاقته طيبة جدا برئيس الجمهورية قيس سعيد، ويربطه به من الناحية الإنسانية احترام كبير.

وقال المشيشي إن علاقته برئيس الجمهورية من الناحية المؤسساتية يحكمها الدستور الذي حدد صلاحيات كل من رئيس الدولة ورئيس الحكومة.

وأعلن رئيس الحكومة أنه في تفاعل مباشر مع الأحزاب، مشددا على أن الحكومة على استقلاليتها تحظى بحزام سياسي يدعمها، نافيا وجود تدخلات لأي طرف في التعيينات ومؤكدا أن التسميات يقوم بها رئيس الحكومة بكل إستقلالية .

وفي تعليقه على قرار إقالة وزير الشؤون الثقافية وليد الزيدي، اعتبر المشيشي بأن الوزير المقال خرج عن واجب التحفظ والانضباط والتضامن الحكومي لذلك تم اعفائه.

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