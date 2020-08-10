المشيشي: عمل حكومة الكفاءات سيرتكز على هذه المحاور

أكد المكلف بتشكيل الحكومة هشام المشيشي في نقطة إعلامية مساء اليوم الاثنين، أنه قرر تشكيل حكومة كفاءات مستقلة.

وأشار المشيشي إلى أن عمل الحكومة سيرتكز على المحاور التالية:

-إيقاف نزيف المالية العمومية

-المحافظة على مكاسب القطاع العام والمؤسسات العمومية وتطوير نظم الحوكمة بها

-تعزيز مناخ الإستثمار عبر استرجاع الثقة بين الدولة والمستثمرين

-الحد من تدهور القدرة الشرائية للمواطن وتفعيل كافة آليات الضغط على الأسعار

-تدعيم الإحاطة بالفئات الهشة وتفعيل آليات التمييز الإيجابي بين الجهات

-تكريس علوية القانون وفرض احترامه.

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