المشيشي عن إقالة وزير الداخلية: لن أسمح بإرباك المؤسسة الأمنية واختراقها

أكد رئيس الحكومة هشام المشيشي في تصريح إعلامي أدلى به عقب اجتماعه بعدد من القيادات الأمنية في وزارة الداخلية اليوم الأربعاء، أنه لن يسمح بإرباك المؤسسة الأمنية وإختراقها في الظرف الحالي، تعقيبا منه على إقالة وزير الداخلية توفيق شرف الدين.

وقال المشيشي إنه سيتصدى لكل محاولات المساس بالمؤسسة الأمنية والمساس بالقيادات الأمنية دون الرجوع لرئيس الحكومة، مبينا بأنه كان هناك إمكانية لاختراق المؤسسة الأمنية بمسّ ذلك العدد الكبير من القيادات دون علمه ولا علم قيادات وزارة الداخلية.

وأعلن رئيس الحكومة أنه تم إلغاء البرقيات التي صدرت دون علمه ودون علم القيادات.

كما نفى المشيشي وجود علاقة بين إقالة وزير الداخلية وحادثة إيقاف صاحب نزل في سوسة لخرقه مقتضيات حظر الجولان، مؤكدا أن للحادث مسألة قضائية بحتة لا علاقة لها بعمل المؤسسة الأمنية.

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