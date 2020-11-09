المشيشي: غدًا سيتمّ الانتقال إلى مرحلة أكثر صرامة لتطبيق الإجراءات

أعلن رئيس الحكومة هشام المشيشي في كلمة مباشرة توجه بها إلى الشعب التونسي من قاعة العمليات بالعوينة مساء اليوم الاثنين، أنه سيقع يوم غدٍ الانطلاق في مرحلة أكثر صرامة لتطبيق الإجراءات الصحية المعلن عنها مسبقا، عبر حملات متواصلة لإنفاذ القانون، لمنع التجمعات لأكثر من 4 أشخاص وتسليط خطايا ضد من لا يمتثل للإجراءات.

كما سيقع ابتداء من الغد مضاعفة التركيز الأمني لمنع التنقل بين الولايات، باعتبار وأنه لم يقع احترام هذا المنع، مشيرا إلى أن سيتم توزيع الكمامات على الفئات الهشّة بداية من الأسبوع القادم .

وأكد المشيشي أن قرار الانطلاق في الحملات اتّخذ كي لا يقع استنزاف القدرات الاستشفائية .

وقال رئيس الحكومة إنه يُعول على وعي المواطن التونسي لتطبيق الإجراءات الوقائية .

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