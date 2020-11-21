المشيشي: قررنا تغيير حوكمة ملف التنمية الجهوية والاستثمار في الذكاء الجماعي

أشرف رئيس الحكومة هشام مشيشي صباح اليوم السبت، بثكنة الحرس الوطني بالعوينة على افتتاح الندوة الدورية الثالثة للولاة لسنة 2020 والتي تتمحور حول الأوضاع التنموية والاقتصادية والاجتماعية والصحية بالجهات والمقاربة الحكومية الجديدة في معالجة جملة من الملفات العالقة في هذا المجال.

وقال المشيشي إنه قرر تغيير حوكمة ملف التنمية الجهوية في إطار رؤية شاملة ومتناسقة ومتكاملة للجهات تعتمد على مقاربة جهوية قاطرتها الدولة ومحورها المواطن الذي يجب ان تكون له كلمته في التصورات والحلول التنموية لجهته ولكامل جهات البلاد.

وأكد رئيس الحكومة أهمية هذه الندوة خاصة من حيث المحاور المبرمجة والمتعلقة بالوضع التنموي ومقاربة الحكومة للتنمية بالجهات والرهانات العاجلة المطروحة في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والصحية التي تمر بها البلاد.

وأبرز المشيشي أهمية متابعة الولاة بجهاتهم لسير تنفيذ كل الإجراءات المتخذة للحد من تداعيات الوضع الوبائي على بقية المجالات والقطاعات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، داعيا إياهم إلى مواصلة المجهودات التي من شأنها الحد من انتشار الوباء والعمل على تعزيزها بفرض تطبيق القانون على المخالفين.

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