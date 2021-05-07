المشيشي: كورونا قصص معاناة.. عائلات اضمحلت وأخرى كلها بأقسام الإنعاش

أكد رئيس الحكومة هشام المشيشي في ندوة صحفية عُقدت بقصر الحكومة بالقصبة اليوم الجمعة، أن كورونا ليست فقط أرقاما ورسوما بيانية بل قصص معاناة، تحطمت جراءها عائلات واضمحلت، فيما أُحيلت عائلات أخرى جميعها إلى الإنعاش، مشددا على ضرورة أخذ هذا المعطى الإنساني بعين الاعتبار.

وقال المشيشي إن المواطن التونسي لم ينخرط في المجهود الوطني لمجابهة كورونا، حيث أن نسبة الالتزام بالكمامات لا تتجاوز 20 بالمائة، معتبرا عدم الالتزام بالبروتوكول الصحي أهم أسباب هذا الوضع الصحي.

كما دعا المشيشي إلى الابتعاد عن حملات التشويه، مشيرا إلى أن هناك أطراف تسعى لتسجيل النقاط البائسة وضرب ثقة المواطن في مؤسساته والمؤسسات الصحية .

من جهة أخرى، بين المشيشي بأن منظومة التصرف في التلاقيح هي منظومة جدية، موضحا بأن تونس كانت دائما مثالا في العالم تستشهد به منظمة الصحة العالمية في قيادة سياسات التلقيح.

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