المشيشي: لا مجال للعودة إلى الحجر الصحي الشامل والدروس ستتواصل

قال رئيس الحكومة هشام المشيشي في كلمة مباشرة توجه بها للشعب التونسي مساء اليوم السبت، إنه لا مجال للعودة إلى الحجر الصحي الشامل، معتبرا ذلك علميا ليس بالحل وأن البلاد والشعب لم تعد لهم القدرة على تحمل تبعات ذلك.

ودعا المشيشي جميع التونسيين إلى أن يكونوا يدا واحدة حكومة وشعبا، سياسيين ومنظمات وطنية، فاعلين ونشطاء في المجتمع المدني، تجار صناعيين وفلاحين، للحد في انتشار الوباء وتخطي المرحلة الصعبة التي تعيش على وقعها تونس.

كما شدد المشيشي على ضمان استمرارية العمل بالمؤسسات التربوية والجامعية مع التقيد بتطبيق البروتوكولات الصحية .

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