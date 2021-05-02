المشيشي: لا يجب ان ينقص الأوكسيجين عن أي مريض والدولة ستسخر كل الامكانيات لذلك



تحول صباح اليوم الأحد 02 ماي 2021، رئيس الحكومة هشام مشيشي إلى وزارة الصحة حيث أشرف بمركز العمليات الصحية الاستراتيجية على اجتماع بوزير الصحة والاطارات العليا بالوزارة، للنظر في الحلول العملية لتجاوز نقص الاوكسيجين في المستشفيات العمومية.

واستمع رئيس الحكومة الى عرض حول مدى توفر الاوكسيجين في المستشفيات العمومية، والوضع الوبائي في ظل انتشار فيروس كورونا، وتوفر اسرة الانعاش في المستشفيات.

وشكر رئيس الحكومة بالمناسبة السلطات الجزائرية لوقوفها الى جانب تونس في هذه الأزمة الصحية وذلك بتوفيرها لكميات هامة من الاوكسيجين.

وأكد رئيس الحكومة على ضرورة التفكير في كل السيناريوات والاستعداد الجيد لتلافي النقص في الأوكسيجين والبحث عن السبل المثلى لتوفير هذه المادة، لانه من غير المقبول ان يتم تسجيل اي نقص في اي مادة من المواد ونحن في حالة حرب ضد هذا الوباء.

وشدّد هشام مشيشي على ان كل امكانيات الدولة موضوعة على ذمة وزارة الصحة حتى تستورد الاوكسيجين وتوفر كل الظروف الملائمة للعناية بالمواطن، مؤكدا انه سيتابع يوميا مسألة التزود بالاوكسيجين، مطالبا الجميع بالبحث عن حلول فورية لتوريد هذه المادة من بلدان قريبة من تونس باعتبار صعوبات النقل والتخزين.

ودعا رئيس الحكومة الى ضرورة مضاعفة الجهود من أجل توفير كل الوسائل للقضاء على هذا الفيروس، مؤكدا بأن الحكومة ستوفر كل الامكانيات المادية والبشرية لايقاف انتشار جائحة كورونا.

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