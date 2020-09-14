المشيشي لدى لقائه عياض اللومي: الوضع يقتضي توحيد الجهود لإنقاذ البلاد

استقبل رئيس الحكومة هشام مشيشي مساء اليوم الاثنين 14 سبتمبر 2020، بقصر الحكومة بالقصبة النائب عن كتلة قلب تونس بمجلس نواب الشعب عياض اللومي.

ويأتي هذا اللقاء في إطار سلسلة اللقاءات التي يجريها رئيس الحكومة مع ممثلي الأحزاب السياسية والكتل البرلمانية بهدف التفاعل والتواصل حول أهم القضايا الراهنة والبحث في تطوير ٱليات التشارك والتعاون بين الحكومة وكل الفاعلين السياسيين.

وأكّد هشام مشيشي أن حكومته اختارت منهجية العمل مع الجميع وأن الوضع الذي تعرفه بلادنا من صعوبات اقتصادية واجتماعية وعودة انتشار وباء الـ »كوفيد19″ يقتضي توحيد الجهود بين الجميع لانقاذ البلاد والانصراف نحو ما ينفع المواطنين بعيدا عن التجاذبات والمناكفات السياسية.

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