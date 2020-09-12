المشيشي للأولياء: كل الظروف مهيأة لضمان عودة مدرسية آمنة

توجه رئيس الحكومة هشام مشيشي خلال زيارة تفقدية أداها ظهر اليوم السبت، إلى عدد من المؤسسات التربوية مرفوقا بوزير التربية فتحي السلاّوتي ، برسالة طمأنة إلى كل الأولياء بأن كل الظروف مهيأة لضمان عودة مدرسية آمنة، مشدٌدا على أن الحكومة ستعمل على توفير كل وسائل الحماية للمربين والتلاميذ على حد السواء.

وقد زار المشيشي اليوم معهد حميده بكير بالمنيهلة، حيث اطلع على جاهزية الاطار التربوي بالمعهد وتفقد عددا من الأقسام ودورات المياه، وأكد رئيس الحكومة على ضرورة احترام البروتوكول الصحي العام وعدم تجاوز وجود أكثر من 16 تلميذ داخل القسم الواحد.

وتحول هشام مشيشي إلى المعهد الرياضي بالمنزه حيث كان في استقباله كل من وزير الشباب والرياضة والادماج المهني كمال دقيش، وكاتبة الدولة لدى وزير الشباب والرياضة والادماج المهني سهام العيادي. وعاين رئيس الحكومة ظروف اقامة واعاشة التلاميذ وتوقف عند بعض النقائص التي يشكو منها المعهد داعيا الى التعجيل بتلافيها.

واختتم رئيس الحكومة زيارته بتفقد المدرسة الابتدائية مقرين العليا حيث توقف عند آخر الاستعدادات لتأمين عودة آمنة للتلاميذ داعيا الى توفير كل مستلزمات الوقاية من سائل معقم وكمامات وضرورة الحرص على احترام التباعد الجسدي.

وتوجه رئيس الحكومة إثر هذه الزيارة، بتحية إكبار للأسرة التربوية على المجهودات المضاعفة في هذا الظرف الاستثنائي، مؤكدا ان هذه الزيارة الهدف منها الوقوف على جاهزية هذه المؤسسات لاستقبال التلاميذ في ظروف طيبة.

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