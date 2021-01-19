المشيشي للشباب المحتج: لا تسمحوا بأن تتسلل إلى احتجاجاتكم مجموعات المخربين

دعا رئيس الحكومة هشام المشيشي في كلمة له على القناة الوطنية الأولى مساء اليوم الأربعاء، الشباب التونسي المحتج إلى عدم السماح بأن تتسلل إلى احتجاجاتهم مجموعات المخربين والفوضويين لكي يحولونها من احتجاجات سلمية مدنية إلى حملات تكسير وتهشيم وخلع ونهب .

كما دعا المشيشي الجميع، مواطنين وأحزاب وجمعيات ومنظمات وطنية ووسائل إعلام، إلى عدم الانسياق وراء حملات التجييش والتحريض وعدم اللجوء إلى العنف وعدم بث الإشاعات وإرباك مؤسسات الدولة، مشددا على أن الفوضى مرفوضة وسيتم مواجهتها بقوة القانون وبوحدة الدولة.

وقال المشيشي للشباب « صوتكم مسموع وغضبكم مشروع ودوري ودور الحكومة العمل على جعل مطابكم واقعا » .

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