المشيشي لمعارضيه: ستجدون في عملنا ما يُبدد توجّسكم

اخر تحديث : 01/09/2020
من قبل | نشرت في : السياسة,تونس

هشام المشيشي

أكد رئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي في كلمة له بالبرلمان اليوم الثلاثاء، أنه يلتزم بإيجاد الحلول العملية لإنقاذ الوضع الاقتصادي والاجتماعي الحالي وجعلها محل متابعة دورية لتقييم مدى الالتزام بضوابط العمل الحكومي مع التزامه بالتعامل البناء مع الجميع .
واعتبر المشيشي بأن تصويت النواب لصالح حكومته سيكون بمثابة عقد ثقة بينه وبينهم، يلتزم بمقتضاه وتحت رقابة البرلمان بتنفيذ البرنامج الحكومي الذي قدّم أولوياته.
وقال المشيشي لمعارضيه وغير المقتنعين بهذه الحكومة « ستجدون في عملنا ما يُبدد توجّسكم » .
كما أضاف المشيشي « خلافاتنا للتجميع لا للتفريق وتنافسنا للإثراء لا للتشتيت » .


Print This Post

كلمات البحث :;;

اقرأ المزيد ...


نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.

ترك التعليق