المشيشي: لم أتلقّ بعد مبادرة الحوار.. ولا علاقة لها بالمسار الحكومي

أكد رئيس الحكومة هشام المشيشي في حوار أجراه مع جريدة الشارع المغاربي اليوم الثلاثاء، أنه لم يتلق بشكل رسمي مبادرة الحوار الوطني التي تقدم بها الاتحاد العام التونسي للشغل، مضيفا « يوم نتلقاها سيكون لكل حادث حديث « .

ونفى المشيشي إمكانية أن يكون التحوير الوزاري ضمن نقاشات الحوار الوطني، معتبرا أن التحوير لوحده والحوار لوحده.

وقال المشيشي إن التحوير يخضع للتقييم وهو بصدد القيام بذلك بشكل يومي وإذا استوجب التقييم التحوير وحصلت القناعة بوجود شخص أجدر بموقع ما فهذا سيتم بغض النظر عن كل المسارات الأخرى، وفق تعبيره.

وبين رئيس الحكومة بأن جوهر الحوار الوطني اقتصادي واجتماعي لكن ليس له تأثير على تقييم رئيس الحكومة لوزرائه ولا علاقة له بالمسار الحكومي.

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