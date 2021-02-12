المشيشي: لن أستقيل.. أنا جندي في خدمة البلاد

أكد رئيس الحكومة هشام المشيشي في تصريح صحفي أدلى به بمقر الديوان الوطني للصناعات التقليدية بالدندان اليوم الجمعة 12 فيفري 2021، أنه لن يستقيل من مهامه لأنه جندي في خدمة البلاد و « الجندي ما يزرطيش » .

وأكد المشيشي أن لديه واجب تجاه الدولة وتجاه مؤسساتها، على حد تعبيره.

واعتبر المشيشي أن أن عدم دعوة الوزراء إلى أداء اليمين الدستورية تسبب في تعطيل كبير لسير مرافق الدولة، مشيرا إلى أنه راسل رئاسة الجمهورية لمعرفة الوزراء الذين اتهموا بشبهات فساد ودعاها لدعوة بقية الوزراء لأداء اليمين ومباشرة مهامهم.

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