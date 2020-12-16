المشيشي: مؤسسات الدولة ستتصدى لكل من يُحاول أن يضرب الدولة

أكد رئيس الحكومة هشام المشيشي في حوار أجراه مع فرانس 24 يوم الثلاثاء، أن الدولة موجودة وبصدد تحقيق مكاسب للجهات، مشيرا في الآن ذاته على أن هناك من لا يرغب في تحقيق الاستقرار في تونس، مشددا على أن مؤسسات الدولة، من رئاسة جمهورية ورئاسة حكومة ورئاسة مجلس النواب، ستتصدى لكل من يُحاول أن يضرب الدولة من الداخل.

وأعرب المشيشي عن اعتزازه بالسند والحزام السياسي الداعم للحكومة، مؤكدا أن يده ممدودة لكل من يرغب في دعم الحكومة كي تكون في تفاعل إيجابي مع كافة مكونات الطيف السياسي الموجود في تونس .

وقال المشيشي إن حرية التعبير مكسب لا مناص من المحافظة عليه ولا رجعة فيه وأن الاحتجاجات والاعتصامات المظاهرات وهي تعكس الديمقراطية.

وفي سياق آخر، بين المشيشي بأن التونسي الموجود بطريقة غير قانونية في فرنسا والذي ترى السلطات الفرنسية ضرورة في ترحيله يتم ترحيله داخل الأطر القانونية وفي إطار احترام حقوق الانسان والذات البشرية .

وأعرب المشيشي عن اطمئنانه بأن « فرنسا دولة تحترم الكرامة البشرية وتحترم حقوق الإنسان » ، وفق تعبيره.

وقال المشيشي إنه وجد كل التجاوب والتعاون مع الوزير الأول الفرنسي « جون كاستاكس » في عديد المجالات، مؤكدا أن فرنسا مازلت تعتقد في الديمقراطية التونسية وأن تونس هي وجهة لاستثماراتها ولسياحتها وترغب في الوقوف مع بلادنا.

وشدد المشيشي على أن تونس على أتم الاستعداد لمضاعفة الاستثمارات الفرنسية الموجودة على أرض الوطن.

وأكد المشيشي أن تونس في وضعية إقتصادية صعبة جدا، مشيرا إلى وجود عائق كبير على مستوى التراتيب والقوانين المتعلقة بتسهيل الاستثمار الأجنبي سواء في علاقة بالصرف أو بتحويل العملة وهو ما تعمل تونس حاليا على رفعه .

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