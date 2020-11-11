المشيشي: ما تتناقله القنوات التلفزية عن وجود حالة انفراج مجانب للواقع

أشرف رئيس الحكومة هشام مشيشي صباح اليوم الأربعاء 11 نوفمبر 2020، على الاجتماع الدوري للهيئة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا.

وأوضح رئيس الحكومة أن تواتر اجتماعات الهيئة يأتي لمتابعة الوضع الوبائي وتطوّره حسب الأرقام لتشخيص الوضعيّة الحينيّة للحالة الوبائية بالبلاد حسب المعطيات المتوفّرة وتدارس السيناريوهات المطروحة، لافتا إلى أن ما تتناقله القنوات التلفزية عن وجود حالة انفراج مجانب للواقع.

وأشار رئيس الحكومة إلى آخر البحوث العلميّة في المخابر الصحيّة العالميّة المنكبّة على فيروس كوفيد-19 في إشارة للقاح فايزر في مراحله المتقدّمة وفق عديد التجارب والذي وصفته منظمة الصحة العالمية باللقاح الواعد للغاية، داعيا الجهات الصحّية المعنيّة والخبراء للاستعداد التام لاستعمال هذا اللقاح إذا ثبتت فاعليّته وتوفير الإمكانيات الكفيلة لجلبه لتونس في أقرب الآجال.

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