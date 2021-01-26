المشيشي: ما لم تلتزم كل المؤسسات الدستورية بحدود صلاحياتها بعيدا عن الإثارة لن نخرج من الأزمة

أكد رئيس الحكومة هشام المشيشي في كلمة له خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم بمجلس نواب الشعب لإعطاء الثقة للوزراء المقترحين الجدد اليوم الثلاثاء، أننا نعاني اليوم من أزمة هيكليّة تفاقمت على امتداد السنين وتشعّبت بدرجة معقّدة وتأخّرت فيها إرادة الإصلاح الحقيقية والمسؤولة لتفسح المجال أمام الخطاب الشعبوي الّذي يسعى أصحابه إلى تسويق الأوهام، على حد تعبيره.

واعتبر المشيشي أنه ما لم يتحقق الاستقرار السياسي وما لم تنضج الحياة الديمقراطية وما لم تلتزم كل المؤسسات الدستورية بنواميس الدولة وضوابطها وبحدود صلاحياتها الدستورية بعيدا عن الاستعراض والإثارة لن نخرج من الأزمة التي نعيشها، على حد قوله.

وشدد رئيس الحكومة على أنه المسؤول الأول كرئيس حكومة عن الإصلاح ولكن الطريق إليه سيكون أسهل وأسرع في ظل مناخ سياسي ومؤسساتي مستقر وناضج.

وقال المشيشي إن نجاعة المؤسسات التي أرساها دستور الثورة رهين نضج الطبقة السياسية وعقلنة العلاقات بينها .

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