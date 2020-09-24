المشيشي: مشروع الميزانية القادم يجب أن يقوم على مصارحة الشعب بحقيقة الأوضاع المالية

انعقدت صباح اليوم الخميس 24 سبتمبر 2020، بقصر الحكومة بالقصبة جلسة عمل تحت إشراف رئيس الحكومة هشام مشيشي خصٌصت للنظر في تقدم إعداد مشروع ميزانية الدولة لسنة 2021.

وأكد رئيس الحكومة في افتتاح هذه الجلسة، على أن يكون مشروع الميزانية القادم قائما على الشفافية ومصارحة الشعب التونسي بحقيقة الأوضاع المالية للدولة ومكرسا لمبدأ تحسين القدرة الشرائية للمواطن، وتدعيم القدرة التنافسية للإقتصاد التونسي.

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