المشيشي: مكافحة الفساد تُصاغ عبر المؤسسات والقوانين وليس عبر تسجيل النقاط السياسية

أشرف رئيس الحكومة هشام مشيشي صباح اليوم الخميس غّرة أفريل 2021، بقصر الحكومة بالقصبة، على اجتماع مجلس الوزراء الذي خُصّص للنظر في عدد من مشاريع القوانين ومشاريع الأوامر الحكومية كما استعرض بيانا حول الوضع الصحي العام والوضعية المالية والاقتصادية للبلاد.

وأوضح رئيس الحكومة في بداية أشغال المجلس، أن اجتماع اليوم سيخصص للنظر في عديد الملفات ومجموعة من الإجراءات الاقتصادية والقانونية التي ستنعكس إيجابيا على مناخ الاستثمار وتكون حافزا لتحرير المبادرة الاقتصادية والسيطرة على مسالك التوزيع.

ولاحظ هشام مشيشي أن الفصل 96 من المجلّة الجزائية في صيغته السابقة عطّل كل ما له علاقة بروح المبادرة في الإدارة العمومية التي كانت ولازالت ركيزة التنمية والاستقرار للبلاد، موضّحا أن مسؤولين على أعلى مستوى بالإدارة أضحوا يتهرّبون من المسؤولية جرّاء استهداف زملائهم.

وأوضح رئيس الحكومة أن مكافحة الفساد تُصاغ عبر المؤسسات والقوانين والتشريعات وليس عبر التجاذب وتسجيل النقاط السياسية مبرزا أن المقاربة الحكومية للفصل 96 من المجلّة الجزائية تستوجب الوقوف أمام كلّ من يتعمّد الإساءة للإدارة واستغلالها.

وصادق مجلس الوزراء على جملة من مشاريع القوانين والأوامر الحكومية بعد تعديلها وفقا للملاحظات المثارة في مداولات المجلس.

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